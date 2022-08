Avec une feuille, il devient champion du monde de magie

Les routes vallonnées de Wallonie ont le curieux pouvoir de faire naître des images, des visions qui jalonnent le chemin, jusqu’à faire apparaître un magicien derrière une porte. Dans son studio, près de Liège, en Belgique, Laurent Piron s’est inventé un monde purement visuel. Chez lui, une feuille de papier froissée, que l’on aurait jetée à la corbeille, devient un personnage qui nous raconte une histoire, sans dire un mot. Il vient d’être sacré, pour ce numéro, champion du monde de magie. Une consécration après 17 ans de passion, 17 ans de travail et de recherches pour créer, non pas seulement des tours de passe-passe à la manière d’un prestidigitateur, mais tout un univers en s’inspirant de ce qui le fait rêver. Laurent Piron joue avec sa boule de papier comme on jouerait avec les mots. Elle est un peu sa fée Morgane ; il est un peu Merlin pour nous enchanter… à moins que derrière le plaisir réel, tout ne soit qu’illusion. TF1 | Reportage M. Izard, G. Haurillon