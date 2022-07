Avec vous sur l’autoroute des vacances

Pour ce premier jour de vacances, certains n'avaient pas une minute à perdre. C'est direction Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), pour Julie et sa petite famille en neuf heures de route. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs ce vendredi. Alors pour relier Paris à Fréjus (Var), Dolorès s'est aussi levée très tôt ce matin. Sur la route des vacances, il y a ceux qui préfèrent dormir et d'autres qui ont prévu les jeux. Pour d'autres, la pause est imposée par les passagers. Parti de Nancy (Meurthe-et-Moselle) depuis quatre heures ce vendredi matin, il était temps pour Berlin de marcher un peu. En tout, 25 000 véhicules sont attendus pour ce premier jour de départ en vacances sur cette terre de la Drôme. Du côté de la restauration, on a tout prévu. Les stocks ont été multipliés par quatre pour ce week-end. Comme chaque année, les aires d'autoroute ont prévue des espaces de détente pour des pauses toutes les deux heures. Même si ce n'est pas encore la plage, cela a déjà un goût de vacances. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy