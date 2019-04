Avelin : la saison des braderies a commencé

À l'arrivée du printemps, les braderies rythment les week-ends. L'une des premières de la saison a eu lieu à Avelin, dans le Nord. Si pour les bradeux, c'est une occasion de vider leurs greniers et de se retrouver en famille, les acheteurs, eux, y trouvent toutes sortes de choses. Allant des portes-clés à la vieille machine à écrire, en passant par le bonhomme de neige, rien n'est jamais cher. À l'exception toutefois des pièces uniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.