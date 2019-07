Avenay-Val-d'Or : la collision entre un train et une voiture a fait quatre morts

La collision entre un TER et une voiture à un passage à niveau à Avenay-Val-d'Or a fait quatre morts dont une femme et trois enfants. Le bilan fait aussi état de quatre blessés légers. Le conducteur du train, très choqué, a dû être pris en charge. Aucune information sur la cause de l'accident n'a été révélée pour le moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.