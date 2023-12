Avenir de "Casino" : la mobilisation d'une ville

Des salariés, mais aussi des anonymes, toute une ville se met en marche pour défendre l'un de ses fleurons, menacé de disparition. L'histoire de Saint-Étienne (Loire) est intimement liée à celle de Casino. Abdel a, lui, toujours été un fidèle client. À la simple évocation de l'enseigne, des souvenirs lui reviennent en mémoire. La première épicerie Casino a été créée dans la ville il y a 125 ans par Geoffroy Guichard. C'est aussi lui qui a offert un stade de football à Saint-Étienne. Xavier Kemlin, son arrière-petit-fils, n'envisage pas que l'histoire puisse s'arrêter subitement. Alors que le groupe accumule six milliards d'euros de perte, c'est aussi la perspective de licenciement qui fait peur : "Sur le bassin, ce serait aux alentours de 4 000 qui seraient effectivement menacés. Donc, c'est énorme, c'est trop", confie Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale du groupe Casino. "Manifester, c'est peut-être la moindre des choses pour essayer de soutenir tous les salariés et tous les emplois indirects", confie un manifestant. Les 2 000 manifestants ont exprimé leur tristesse, leur dépit, mais aussi un peu d'espoir. Les offres des candidats à la reprise devraient être connues prochainement. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel