Avenir de "Casino" : quels sont les enjeux pour Saint-Étienne ?

Une manifestation a eu lieu ce dimanche matin à Saint-Étienne en soutien aux salariés du groupe Casino. L'enjeu est bien plus qu'économique pour cette ville et cette région. Selon Émilie Marche, conseillère régionale (LFI) en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont parlé d'une histoire populaire de la ville : "Nous parlons de l'entreprise qui a créé les premières caisses de prévoyance après la création de la Sécu". On connaîtra le nom du futur repreneur mardi. Que voulez-vous lui demander pour les 500 derniers magasins ? "Qu'il reprenne l'ensemble des supermarchés et celui des sites, et le siège qui est juste derrière moi. Casino, c'est l'histoire de Saint-Étienne, c'est aussi des salariés qui aiment leur travail, qui ont envie de continuer à faire vivre cette marque. Donc, du coup, il faut préserver tous les emplois", revendique-t-elle. Selon elle, il y a à peu près de 56 000 emplois menacés dans l'Hexagone. Il y en 5 000 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et environ 4 000 dans le département de la Loire.