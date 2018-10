Quel avenir pour les fonctionnaires avec Édouard Philippe ?

La réforme sur le nombre de fonctionnaires revient sur le tapis. Après Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, c'est au tour d'Édouard Philippe de mettre en action sa stratégie de réforme pour la transformation publique. Au programme, une indemnité équivalant à 24 mois de salaire, des droits au chômage et un accompagnement pour la reconversion professionnelle pour ceux qui veulent bien démissionner de leur poste. Le contractuel est également une autre mesure mise en avant. Dans ce cas-ci, l'agent aura droit soit à un contrat de cinq, dix ou quinze ans avec une rémunération au mérite soit au statut, selon son choix. - Adrien Gindre, journaliste TF1 nous en dit un peu plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.