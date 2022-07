Aventure fraîcheur dans les grottes du Tarn

Il est temps de descendre : 75 mètres de descente pour découvrir une immense cavité remplie de stalagmites. Nous laissons les visiteurs en 1897 pour revenir en 2022. Car pour découvrir la grotte d'une manière moins périlleuse, il existe un autre système bien plus actuel. Et lorsque les portes s'ouvrent, la réaction est immédiate : "on a l'impression d'entrer dans une cathédrale naturelle" ; "c'est impressionnant la hauteur des stalagmites". Deux-cent marches plus bas, nous entrons dans une forêt de stalagmites. Avec toutes ces formes, nous participons avec les autres visiteurs à un petit jeu : voyez-vous autres choses que des stalagmites ? Un chou-fleur, un paquebot, un cactus, le château de Disney... Tout cela laisse place à une imagination débordante. Au-dessus de nos têtes, le trou d'entrée de la grotte laisse Louis très perplexe. Après une heure de visite, il est l'heure de quitter cette immense cavité de 45 mètres de haut avec quelques appréhensions. Nous faisons un dernier effort, plus que 120 marches avant de retrouver la lumière du jour. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier