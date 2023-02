Aveux du suspect : le corps de Sihem retrouvé

Ils gardaient espoir de la revoir. À l'annonce de la mort de Sihem, ce jeudi matin, les habitants de son village sont bouleversés. "C'est vraiment triste, c'est un drame" ; "Ça ne devrait même pas exister", témoignent-ils. La lycéenne de 18 ans n'avait pas donné signe de vie depuis huit jours. La nuit dernière au cours de sa garde à vue, le principal suspect, toujours présumé innocent, avoue avoir tué la jeune femme. Il indique également un lieu aux enquêteurs. C'est un chemin de campagne isolé. Sur place, le corps de Sihem est retrouvé. "Il a fait le choix d'affronter sa lourde responsabilité de guider les enquêteurs. Il a fait le choix d'interrompre un suspens insoutenable pour la famille", explique son avocat. Mafoud H., 39 ans, a déjà été condamné à douze ans de prison pour vols et braquages. Il s'agit du compagnon de la cousine de Sihem. Il affirme que lui et la lycéenne étaient intimes. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, A. Cazabonne