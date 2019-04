Aveyron : le festival du Bœuf gras fête ses 20 ans

Le festival du Bœuf gras est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la race bovine Aubrac. Pour le 20ème anniversaire du festival, les éleveurs ont emmené leur plus belle bête. A Laguiole, dans l'Aveyron, les enchérisseurs se sont battus pour acquérir le plus beau spécimen d'un côté, et de l'autre, les villageois ont fait la fête autour de grandes tablées gastronomes où aligot et entrecôte étaient au menu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.