Aveyron : la justice rend à la commune de Laguiole l'usage de son nom

Il y a 26 ans, un entrepreneur parisien avait obtenu le droit de commercialiser une gamme de produits sous le nom de Laguiole, un village de l'Aveyron. Cela fait 21 ans que la municipalité a engagé un combat juridique contre cet entrepreneur, sans résultat. Mais récemment, la justice a tranché et l'exploitation du nom du village va bientôt prendre fin. Une décision qui ravit les habitants mais aussi les entreprises locales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.