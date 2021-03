La foire aux bœufs gras en Aveyron

La foire aux bœufs gras est une longue tradition à Laguiole. Cette année, elle a été maintenue malgré la pandémie. Alors ce week-end, les deux championnes de Mathieu Gély, Dorade et Manille, ont vécu leur grand jour. Pas de public et masque obligatoire, mais les éleveurs de la région ont été fiers de pouvoir présenter 160 bêtes de race Aubrac, toutes plus grosses les unes que les autres. Elles sont en effet au régime pour prendre du poids. Nourries aux céréales, avec des luzernes ou encore des pulpes, elles ont pris un kilo par jour en huit mois. Des conditions appréciées par les bouchers et les négociants, principaux acheteurs de ces bêtes. La foire est véritablement une vitrine de la race Aubrac, mais ressemble parfois aussi à un concours de beauté. Pour cause, dans les allées, un jury d'experts remet des prix. Pour cela, il scrute les vaches, leur qualité, leur charme. Du cuir fin pour une viande fine, la finesse des os, les morceaux nobles dans le dos... les critères sont précis. Celles qui reçoivent les prix d'excellence, au lieu d'être négociées six euros le kilo, vont avoir l'honneur d'être vendues aux enchères.