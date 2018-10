Aveyron : pénurie de mécaniciens et de carrossiers dans les garages

A Rodez, cela fait plusieurs années que les garagistes font face à une pénurie de mécaniciens et de carrossiers. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver un carrossier peintre dans l'Aveyron. Selon le gérant d'un garage automobile, les apprentis ne sont pas valorisés dans leur travail, les poussant ainsi à abandonner. Les difficultés liées à la profession s'ajoutent à cela. Même pour les tâches administratives et pour l'accueil des clients, on peine à trouver du personnel qualifié. En effet, avec des véhicules de plus en plus sophistiqués, le secteur exige un personnel qualifié et polyvalent. Une cinquantaine de postes qualifiés restent à pourvoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.