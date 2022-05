Avez-vous changé vos habitudes en faisant vos courses ?

Malgré la baisse du pouvoir d'achat à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), les clients sont fidèles à leur marché du jeudi. De leur côté, les commerçants font des efforts. Un poissonnier, par exemple, a réduit sa marge pour garder ses clients. Quels que soient les étals, les commerçants ont fini par répercuter l'augmentation des tarifs sur leurs clients. "On voit le fruit, notamment français, qui a augmenté" ; "Que ce soit chez les éleveurs, le coût d'abattage, tout augmente", témoignent deux d'entre eux. Alors ici, on s'adapte : chasse aux promotions et même privation. Tout est bon pour réduire la facture. "On réduit ou on n'achète pas" ; "J'achète des fraises toutes les semaines ou deux fois par semaine. Je n'en prends qu'une fois tous les quinze jours" ; "Au lieu d'acheter un kilo de tomate, j'en achète la moitié ou une tomate si elles sont grosses", témoignent certains clients. Il va en falloir des idées, car les hausses des prix ne sont pas terminées. À la fin avril, l'inflation atteint déjà 4,8% sur un an selon l'Insee. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux