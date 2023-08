Voici la piscine municipale la plus écologique de France

Une eau naturelle couleur émeraude, des plantes et des baigneurs ravis... C'est une piscine municipale d'un nouveau genre. "C'est une piscine naturelle, donc on a la chance de ne pas avoir le chlore sur la peau et dans les narines quand on nage (...) c'est bien agréable", confie une baigneuse. Cette piscine municipale naturelle se trouve dans le village de Montignac, en Dordogne, non loin de la célèbre rivière de la Vézère. La démarche est écologique. Franck y passe trois heures chaque matin pour nettoyer, enlever les algues. La purification de l'eau se fait par les plantes et un traitement par ultraviolet. Le système est 10% moins cher que dans les piscines chimiques. Mais ce n'est pas la seule raison qui a motivé Laurent Mathieu, le maire de Montignac, à faire construire la structure. "On n'a pas de produits chimiques qui sont agressifs (...) donc, on peut rester dans l'eau le temps qu'on veut", explique-t-il. L'eau est à 25 degrés, non chauffée, et les habitants ne boudent pas leur plaisir. Une piscine qui nécessite l'attention de chacun. Ici, seules les crèmes solaires inoffensives pour l'environnement sont tolérées.