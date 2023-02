Avez-vous un cœur d'artichaut ?

Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Vous qui avez le cœur qui s'emballe au premier regard. Celui qui vous fait tomber amoureux quasiment à chaque fois, toujours prêt à en faire des tonnes pour l'être aimé. Pour cette histoire de cœur d'artichaut, on est allé voir ceux qui ont des cœurs à prendre. Dans cette soirée, 800 célibataires se sont donné rendez-vous. Si le cœur est facilement associé à l'amour, que vient faire là cet artichaut ? Pour bien comprendre, on a d'abord choisi de mettre la plante de côté. La première explication est de trouver son origine dans la province de l'Ulster, au Nord de l'Irlande, avec les forgerons qui pratiquaient l'art du chaud. Jadis à cause de l'effort, de nombreux artisans succombaient à des crises cardiaques. Ce qui laissait penser que ceux qui pratiquent l'art du chaud avaient un cœur malmené et sensible. Mais l'explication la plus plausible nous ramène forcément à l'artichaut. Grecs et Romains lui attribuaient des pouvoirs aphrodisiaques. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive