Aviation, ces passionnés sauvent les vieux coucous

Henri et Olivier s'en donnent à cœur joie. Les voilà plongés dans les entrailles d'un vieil avion pour tester ses circuits électriques. Leurs missions : trouver les fils, leurs fonctions et leurs connections. Les deux retraités font partie d'un club de passionnés. Au cœur d'un musée de l'aviation situé près d'Angers, ils restaurent de vieux coucous, sous l’œil fasciné des visiteurs. Dans l'atelier juste à côté, Denis, Maurice et Gervais s'occupent d'un mastodonte. Un bimoteur américain conçu juste avant la Seconde Guerre mondiale. Un travail de longue haleine qui exige de la minutie jusque dans le ponçage. Tous partagent le rêve de le voir s'envoler de nouveau. Certains de ces avions ont plusieurs vies. C'est le rôle de Christian de remonter leur passé. L'archiviste a ainsi découvert que le bimoteur a servi à l'armée américaine lors de la Libération. Il est racheté plus tard par un industriel suisse, puis sert de taxi à une société de transport belge. TF1 | Reportage M. Giraud, H. Lévêque