Avion immobilisé : un trafic d'êtres humains ?

Derrière cette bâche, le hall d’accueil de l’aéroport de Vatry (Marne) a été transformé en zone d’attente pour 303 passagers indiens. Alors que l’avion faisait une escale technique, la brigade de gendarmerie des transports aériens est intervenue et l’A340 a été immobilisé. C’est un signalement anonyme qui a motivé l’ouverture d’une enquête pour un soupçon de trafic d’êtres humains. Deux des passagers, qui possédaient plusieurs passeports et de l’argent liquide, sont en garde à vue. La compagnie aérienne estime qu’elle n’a rien à se reprocher. L’avion parti de Dubaï devait effectivement atterrir au Nicaragua. Or, il existe une filière de migration illégale bien connue entre l’Inde et l’Amérique centrale. Ce sont essentiellement des migrants économiques qui payent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour tenter ensuite d’entrer aux États-Unis ou au Canada. Les passeurs choisissent le Nicaragua parce que les taxes d’aéroports y sont plus faibles qu’ailleurs. La Protection civile et un traducteur sont arrivés ce samedi matin auprès des passagers. Il faudra du temps pour vérifier leur motif de voyage. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Cressens, M. Kouho