Avion, métro, hélico, un camping pas comme les autres

À l'entrée d'un camping de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), le ton est donné. C'est une invitation au voyage. Il n'y a rien de plus réjouissant pour un couple fraîchement arrivé. Amoureux du patrimoine et du bricolage, le propriétaire de camping n'a qu'un rêve : partager ses jeux avec les clients. Les visiteurs résident dans d'authentiques avions, rames de tramways, wagons de trains, réaménagés. Avions, trains, il achète des carcasses de toute sorte. Son but est de leur redonner vie et lustre, en les transformant en logement. Préserver le matériel d'origine est un impératif pour lui. Chaque détail compte, jusqu'à imiter les symboles de prévention. Chaque engin restauré est équipé d'un livret. Un historique pour expliquer aux clients comment ils ont été faits. Actuellement, le propriétaire du camping n'a d'yeux que pour le nouvel arrivant. Un hélicoptère en pleine restauration. Cloué au sol, le monstre de ferraille va finir sa vie en chambre. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, L. Gorgibus