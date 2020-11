Avis aux enfants : le secrétariat du Père Noël ouvre ses portes

Il apparaît masqué cette année à Libourne (Gironde), mais toujours fidèle au poste. Le père Noël et ses 50 lutins postiers ont commencé à ouvrir le courrier ce jeudi matin. "Je suis sage" a écrit Valentin. " Ma maîtresse est contente de moi", a énoncé une autre. Certains ont une liste de cadeaux qui leur feront plaisir. Compte tenu des contenus de leurs lettres, les enfants sont généralement très sages cette année par rapport à l'année dernière. En cette période si particulière de pandémie, ils sont pleins de bonnes intentions pour le père Noël. À l'approche de la fête, certains d'entre eux ont pris de bonnes résolutions. Que les petits et grands se rassurent : il en faut plus pour décourager le père Noël. La poste de Libourne qui héberge le secrétariat s'apprête à traiter 1 200 000 lettres et e-mails venus du monde entier. Le traditionnel événement est ouvert jusqu'au 15 décembre. Les enfants ont ainsi plus d'un mois pour écrire au père Noël.