Les avis commencent à diverger au sein des gilets jaunes

La tension est montée d'un cran le 19 novembre 2018 dans plusieurs barrages érigés par les gilets jaunes. Au lendemain, à Mably, il a été difficile d'établir le dialogue avec les manifestants. Si certains gilets jaunes veulent montrer que leur mouvement est soutenu et encouragé, d'autres ont décidé de mettre fin à la mobilisation.