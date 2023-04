Avoir des amis c'est bon pour la santé

Les vieux amis sont faciles à reconnaître. Ils ont le sourire. Comme cette bande de copains, ils se retrouvent tous les matins sur cette plage depuis plus de dix ans. "On les compte sur les doigts d'une main les vrais amis" ; "c'est dur d'avoir des bons amis. Et quand on les a, il faut les conserver", confie une dame. Car l’amitié est la clé du bonheur, c'est scientifiquement prouvé. Les amis sont bons pour la santé. Ce ne sont pas ces pharmaciennes qui vous diront le contraire. Entre amies, elles rient toute la journée. Pour des bons moments entre copains, quoi de mieux que le "Bar des Amis". Les habitués s'y retrouvent tous les jours. Certains diront que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Paloma nous le confirme volontiers. "C'est une merveille dans ma vie. Ça sauve d'avoir un petit compagnon", témoigne-t-elle. Les amis font du bien, alors pourquoi se priver d'une déclaration d'amitié de temps en temps. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba