Avoriaz : un réveillon scintillant à la montagne

A Avoriaz, en Haute-Savoie, les vacanciers ont été gâtés. La montagne, la neige, les illuminations... ils ont passé le soir de Noël dans un décor magique. Ils ont même pu assister à un spectacle où des lutins jonglent et où le père Noël joue au funambule. Les petits comme les plus grands en sont sortis les étoiles plein les yeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.