Axa condamné à indemniser un restaurateur : une décision qui pourrait faire jurisprudence

À 33 ans, Élodie Bringuier est restauratrice à Marseille (Bouches-du-Rhône) depuis six ans. Après des mois de combat, elle vient d'obtenir la condamnation de son assureur Axa. En effet, elle va être indemnisée pour la fermeture de son établissement durant le confinement et ces derniers mois en pleine pandémie. "C'est important pour moi et pour le restaurant", explique-t-elle. Ses voisins restaurateurs sont très satisfaits de cette décision qui, selon eux, pourra lui permettre de maintenir son activité. "Ça va permettre aux autres restaurateurs qui ont le même contrat qu'Élodie de se réveiller", estime Thibault Avolio. En 2017, Élodie souscrit un contrat d'assurance prévoyant une indemnisation en cas de fermeture lors d'une épidémie. Mais Axa mentionne une clause spécifique pour justifier son refus d'indemniser. Une clause irrecevable selon la cour d'appel d'Aix-en-Provence. "Cette décision va faire jurisprudence. Il y a des centaines de restaurateurs qui sont actuellement en procès avec Axa", déclare le maître Jean-Pierre Tertian. En tout, 15 000 restaurateurs auraient souscrit ce type de contrat dans tout le pays.