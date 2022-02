Axel, 23 ans, transmet déjà l'art du métal

Il passerait presque inaperçu au milieu des élèves de deuxième année de CAP serrurerie métallerie. Mais Alex Féodorowicz, 23 ans, est bien leur professeur. Comme eux, il a commencé à forger, marteler ou souder à quinze ans avant de partir en Tour de France chez les Compagnons. Une fois diplômé, il a préféré enseigner. "Tous les jours, je me lève avec le sourire en leur apprenant à se servir de leur main et de leur tête", a-t-il expliqué. Pour ses élèves, parfois plus âgés que lui, Axel est un modèle de réussite. Motivé, il faut l'être pour suivre des cours en atelier et en salle de classe avec la particularité chez les Compagnons du Devoir de passer d'une ville à l'autre chaque année. Pour Axel, c'était sept en tout, jusqu'à l'île de la Réunion. Toujours loin de sa famille à Dijon, mais sans aucun regret. Aujourd'hui, il va toujours à la rencontre des patrons pour placer et suivre des apprentis Compagnons. A 23 ans, il a le talent mais aussi tout le temps pour décider de son avenir. TF1 | Reportage V. Dietsch, G. Gravina, V. Ruckly