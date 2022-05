Azannes, le village des métiers anciens

Voici l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse. Il fallait un cheval et une dizaine de personnes autour pour récupérer des céréales. Les plus jeunes sont impressionnés. C'est une machine qui date de 1889. C'est tout l'esprit du village des Vieux Métiers d'Azannes depuis 37 ans. Récupérer les plus anciens matériels agricoles et tous les objets de la vie courante à la campagne pour les rénover et les présenter au public. Un patrimoine agricole en fonctionnement qui permet de bien se représenter la campagne en 1900. Pour faire revivre tous ces métiers et cette vie à la campagne, ils sont 400 bénévoles à se mobiliser, souvent en famille et dès le plus jeune âge. Autant que possible, ils font partager ce qu'ils ont parfois connu enfants. Au champ, c'est le tracteur qui fut une révolution. Ce qui motive Francis Lambert, président de l'association "Le village des Vieux Métiers d'Azannes", à sauver ce patrimoine. Avec 90 métiers présentés, il y a tout ce qu'il faut sur place pour les réparations. Le village pourrait presque vivre en totale autarcie. TF1 | Reportage V. Dietsch, L. Lassalle