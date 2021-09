AZF : 20 ans après, la catastrophe divise encore

Les anciens salariés de l'usine AZF se sont réunis sur le site dès 10 heures. Ils sont là pour se rappeler, 20 ans après, des victimes de l'explosion. Cette fois encore, la cérémonie se fait en ordre dispersé à l'écart des associations de sinistrés. "En fait, ils ne se mélangent pas avec nous, parce qu'ils nous rendent un peu responsables de l'explosion", lance un passant. A quelques centaines de mètres, le ton est donné. "Nous ne serons pas sur le site, car pour nous, c'est impensable d'être à côté de ceux qui ont produit cet accident", s'écrie une sinistrée. L'explosion a fait 31 morts et des milliers de blessés parmi les salariés et les habitants. Après toutes ces années, les tensions sont encore vives. A 10h17, heure de la catastrophe, la sirène retentit. Au mémorial, une troisième cérémonie est organisée avec les élus, certains salariés et sinistrés. Ici, les participants prônent l'apaisement. Ce mardi matin, un parcours mémoriel a été dévoilé avec l'espoir de réconcilier les deux camps.