AZF, 20 ans après : où étiez-vous le 21 septembre 2001 à 10h17 ?

C'est un instant gravé à jamais dans la mémoire des Toulousains. Le 21 septembre 2001 à 10h17, le ciel si bleu et si pur s'assombrit tout à coup. Une énorme explosion vient de secouer la ville. Vingt ans après à Toulouse, chacun se rappelle ce qu'il faisait à ce moment-là. "J'étais sur mon lieu de travail à Airbus. On a cru que c'était un avion qui venait de tomber" ; "J'étais à la cave dans mon entreprise quand tout d'un coup, j'ai entendu un grand boom", affirment les passants. À quelques centaines de mètres de l'usine, la Rue Bernadette a retrouvé son allure de petit village. Il y a 20 ans, les maisons étaient dévastées. Les habitants de l'époque veulent tourner la page. Mais les nouveaux arrivés ont tous un souvenir à raconter. En centre-ville, les Toulousains redoutaient le pire, dix jours après l'attaque du World Trade Center à New York. À plus de 50 kilomètres à la ronde, l'explosion a provoqué une secousse comparable à un séisme de 3,4 sur l'échelle de Richter. La mémoire d'AZF est aussi gravée dans la terre. Du site dévasté, il ne reste plus rien. Mais pour tout le monde, ce quartier de Toulouse restera le quartier d'AZF.