Azulejos : trésors des églises du Portugal

Pour découvrir les trésors des rues de Porto, il faut d'abord lever les yeux. En plein cœur de la ville se dressent des œuvres d'art, photographiés sous tous les angles. Des églises et des chapelles, recouvertes de mosaïques bleues et blanches. Ces milliers de carreaux de faïence traditionnelles sont des azulejos, apparus dans le pays au XVe siècle. À une quarantaine de kilomètres, se cache un bijou, comme posé au milieu des champs. La seule église du Portugal aux azulejos multicolores. Sur toute la façade, un gigantesque tableau baroque. Réalisée en 1960, la mosaïque de l'église est rapidement devenue l'une des plus connues du pays. Des mosaïques spectaculaires, soumises aux assauts du temps, parfois même volées, ou dégradées. Quand elles sont en trop mauvais état, beaucoup atterrissent entre les mains d'Ariel. Ce chirurgien des azulejos reconstitue patiemment chaque carreau. Et le casse-tête ne s'arrête pas là. Pour ressusciter une faïence du XVIIe siècle, Anna-Isabel doit retrouver les couleurs et les motifs utilisés il y a 400 ans. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito