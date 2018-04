Le baba au rhum, un gâteau aussi bon qu'élégant né à Nancy

On le reconnaît à sa forme et sa couleur ambrée. Le baba au rhum, né à Nancy au 18ème siècle, est un classique de la pâtisserie qui attire toujours autant. Avec sa brioche bien moelleuse et généreusement imbibée, difficile de ne pas se laisser tenter. Le baba figure même à la carte de certains restaurateurs. Un des secrets pour bien réussir la recette, c'est le temps passé en cuisine. Si aujourd'hui il est fréquemment imbibé de rhum, du temps du roi Stanislas on utilisait du vin de Tokay. Au fil du temps, le gâteau s'est réinventé. Aux fruits, à la crème, à la chantilly, et pourquoi pas agrémenté d'une boule de glace, le plus dur est de choisir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.