Baby-boom exceptionnel dans un village de la Sarthe

A tout juste deux mois, la petite Liselle fait la joie de ses parents. Elle fait partie des douze bébés nés cette année sur la commune de Tresson. Ses parents s'y sont installés il y a quelques années. Gladys Deshayes souhaitait un cadre agréable pour ses enfants. Un peu plus loin, Liam est du mois d'octobre également. Laetitia Rozier et son conjoint y vivent depuis trois ans et travaillent à proximité. Cette vague de bébés est une énigme. Malgré les recherches, il n'y a pas de source miraculeuse ou de potion magique dans cette localité, mais une école avec quatre classes et une vingtaine de familles venues s'installer ici, attirées par la campagne. "C'est moins cher ici mais c'est surtout des gens qui étaient déjà du coin ou qui ont de la famille", explique Chantal Buin, maire de Tresson. La commune compte 475 habitants, et cette vague d'enfants réjouit les personnes rencontrées ce jeudi matin. Le défi est désormais lancé. Pour accueillir les nouveaux enfants, la mairie va ouvrir une maison d'assistantes maternelles et construire une aire de jeux. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Ressman