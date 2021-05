Bac 2021 : colère dans les lycées face au maintien des épreuves

Deuxième jour de blocage dans ce lycée d'Indre-et-Loire. Les élèves veulent un bac 100% en contrôle continu. Ils jugent que leur année a été trop chaotique. Le confinement a causé du retard sur le programme, ils se sentent ainsi pénalisés. Cette année, les élèves de terminale doivent notamment passer le grand oral, une toute nouvelle épreuve. Elle est pour l'instant maintenue. Seules les épreuves de spécialité ont été annulées. Chez les élèves, il y a aussi la crainte d'une inégalité entre les lycées. Certains sont en distanciel depuis bien longtemps que d'autres. "Le fait d'avoir abordé un tiers du programme en visio, ça ne garantit pas d'avoir tout compris et de pouvoir être prêt le jour J", confie Elyas. Pour l'instant au ministère de l'Education nationale, pas question de passer au contrôle continu intégral mais on se veut rassurant. L'épreuve de philosophie a déjà été simplifiése. Quant au grand oral, des discussions sont en cours avec les syndicats de lycéens et de professeurs.