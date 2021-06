Bac 2021 : les filières pro ouvrent le bal

Cette année, le baccalauréat professionnel est un peu spécial. Les quatre épreuves communes sont maintenues, mais toutes ne compteront pas. "Les élèves passeront ces épreuves. Mais ce sont seulement les deux meilleures notes qui serviront de calcul pour les quatre matières", explique Martine Dufour, proviseure du lycée polyvalent Pierre Méchain de Laon (Aisne). L'objectif est d'avantager les étudiants après une année marquée par l'épidémie. Le port du masque est obligatoire pendant toutes les épreuves. "Passer deux heures comme ça sans pause à travailler, c'est fatiguant. Avec le masque, on a du mal à respirer", se plaint un élève. Les portables et les montres sont placés dans le sac au fond de la salle. L'épreuve de Français a pu commencer. À la sortie, la plupart des candidats ont été soulagés. "C'était plus facile que j'ai imaginé", confie l'un d'entre eux. "J'ai la boule au ventre, puis là ça va mieux en pensant que j'ai réussi", lance un autre. La tension du matin semble presque oublier. Cet après-midi place à l'histoire géographie.