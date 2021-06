Bac 2021 : les impressions des candidats après l'épreuve de philo

C'est une ambiance plutôt décontractée qui règne dans un lycée d'Orléans (Loiret). On ne dirait pas, mais c'est bien le bac qui commence ce jeudi dans cet établissement. Enzo et ses amis, de leur côté, ont plutôt l'air sereins. "Non, je ne suis pas stressée", "on a déjà le bac", "je pense que tout va bien se passer", lancent certains élèves. Peu importe la note pour les élèves, cette épreuve est surtout l'occasion de se tester. "On va voir ce qu'on est capable de faire sur une épreuve écrite", lance l'un d'entre eux. Avec l'année scolaire un peu particulière, les terminales n'ont pas couvert l'ensemble du programme de philosophie. Alors, entre la moyenne de l'année et la note obtenue ce jeudi, c'est la meilleure des deux qui sera prise en compte. Deux autres sujets ont été proposés aux filières générales : "l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?" et "sommes-nous responsables de l'avenir ?". Des questions auxquelles certains ont répondu en une heure à peine. Par ailleurs, le Grand oral, la nouveauté du baccalauréat, se déroulera du 21 juin au 2 juillet.