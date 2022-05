Bac 2022 : comment réviser quand il fait aussi beau ?

Avec la météo estivale, certains lycéens décident de mêler l’utile à l’agréable, c’est-à-dire réviser tout en profitant du soleil. On peut aussi compter sur ses amis pour ne pas trop se relâcher. Travailler en groupe aurait de nombreuses vertus. D’autres préfèrent réviser au frais, dans un silence de cathédrale. Dans cette bibliothèque universitaire, il est strictement interdit de faire du bruit. Une atmosphère propice à la concentration. En effet, il commence à faire chaud dehors, voire même très chaud. Il fait plus de 31 degrés à l’ombre. Les bacheliers ont déserté les rues. Ils se sont enfermés chez eux pour les dernières heures de révision. "Être seul à la maison, ça me permet d’avancer à mon rythme et d’approfondir des points que je n'ai pas compris", confie ce candidat au bac. Garder la tête froide, c’est le défi de plus de 500.000 candidats cette année, qui doivent plancher sur les épreuves de spécialité, une nouveauté en 2022. TF1 | Reportage Y. Chambon, L. Lassalle