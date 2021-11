Bac : de nouveaux changements pour l’examen

Le principe du bac avec contrôle continu, ces élèves de première l'ont compris. Seulement voilà, la réforme se précise. Nous leur apprenons ce mardi que toutes les notes de l'année ne compteront pas pour le contrôle continu. Les professeurs choisiront les évaluations dont les notes seront retenues. Certains élèves pensent que ce n'est pas une bonne idée. Les élèves sauront en avance quels devoirs compteront ou pas, selon quel coefficient ils devraient donc pouvoir se préparer. Pour les parents, c'est difficile à suivre : "c'est déjà compliqué ces réformes sur réformes et là, on n'y comprend plus rien", "c'est une énième réforme pour moi, donc, je pense que ça va être compliqué". Le contrôle continu comptera toujours pour 40% de la note du bac, mais chaque établissement devra décider des critères et du calendrier des évaluations. Le bac nouvelle version va renforcer le rôle des lycées, ce qui inquiète le syndicat enseignant. Les parents d'élèves devraient recevoir dans les jours qui viennent un document leur expliquant enfin la nouvelle organisation du baccalauréat. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus