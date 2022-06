Bac : à Nantes, le prof se trompe de programme

C'est une histoire à peine croyable. Environ 24 élèves d'un lycée de Nantes (Loire-Atlantique) se sont rendu compte, la veille de leur épreuve du bac mardi, qu'ils n'avaient pas étudié le bon programme cette année. "On était vraiment stressé avant l'épreuve et complètement abattu", confie l'un d'eux. Tout au long de l'année, les élèves ont étudié le cours de la rentrée prochaine. L'épreuve a donc viré au cauchemar. "Beaucoup d'élèves sont sortis au bout de deux heures. Certains sont sortis au bout de cinq heures, mais complètement en pleurs", raconte une élève. De leur côté, les parents demandent au rectorat de réagir. "On demande au rectorat que la meilleure note soit prise entre le contrôle continu et l'épreuve qui a été passée", interpelle Priscille Cortet. Dans un communiqué, le rectorat promet de prendre toutes les mesures pour ne pas porter préjudice aux élèves. A Nantes, cette affaire suscite l'incompréhension. D'autant plus que pour les élèves en cursus bilingue, une seule note en dessous de dix est éliminatoire pour valider leur bac en Espagne. TF1 | Reportage C. Ebrel, K. Gaignoux. N. Lorjoux