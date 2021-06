Bac : diplômé à treize ans en 2015, que devient Pierre-Antoine ?

À première vue, Pierre-Antoine Clouzeau-Nicolas ressemble à n'importe quel jeune homme de 19 ans. Pourtant, il n'a pas suivi exactement le même parcours scolaire que les autres. En 2015, le Niçois décroche son baccalauréat avec mention "Bien" et a eu de grandes ambitions. Six ans plus tard, plus question de politique, ce sont les chiffres qui l'animent. Après trois ans de préparation et une grande école de commerce, il est actuellement en stage à la Caisse des Dépôts, en télétravail. Plus jeune, son avance l'a empêché de nouer des amitiés solides. Mais sa différence s'est rapidement effacée pour ses camarades d'études supérieures. Si Pierre-Antoine s'épanouit dans sa vie sociale, c'est aussi grâce au soutien indéfectible de sa mère. Aujourd'hui, il ne parle même plus de son avance quand il rencontre de nouvelles personnes. Il ne veut plus être identifié à l'âge qu'il avait au jour du bac. Sa prochaine étape sera un nouveau master en analyse de données informatiques, qui devrait pousser ses études jusqu'au moins 2024.