Bac : les élèves du Cned dénoncent une inégalité de traitement

Avec 16,5 de moyenne, le bac semblait être une formalité pour Camille Gouthier, d'autant que le ministère de l'Education avait annoncé en novembre que plusieurs épreuves se dérouleraient en contrôle continu. Mais coup de théâtre la semaine dernière. Si les épreuves d'histoire-géographie, de sciences et de langues sont supprimées pour les lycéens, les 3 625 jeunes scolarisés à distance devront se présenter dans une salle d'examen. A moins de deux mois de la première épreuve, c'est une déception pour ces élèves qui ont été contraints de quitter le système classique. "C'est nous les plus fragiles et c'est à nous de passer les épreuves dans un mois et demi ?", s'indigne l'adolescente. Leurs épreuves étant prévues en mai, le ministère considère que le risque sanitaire sera moins élevé. Jessica Siek, elle aussi, a du mal à comprendre. En raison de sa santé fragile, elle poursuit sa scolarité seule depuis sept ans. "Travailler pour passer des épreuves et travailler pour le contrôle continu, ce n'est pas pareil", explique-t-elle. Pour l'instant, le ministère maintient ces épreuves, mais se réserve la possibilité de les transformer en contrôles continus si la situation sanitaire l'exige.