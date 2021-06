Bac : les préparatifs de l'un des plus petits centres d'examen de l'Hexagone

Dans ce centre, les sujets du baccalauréat 2021 tiennent dans la main. Un sésame peu volumineux comparé à d’autres établissements. C’est en tout cas ce qu’affirme le proviseur, Philippe Milanowski. À Excideuil (Dordogne), un village de 1 000 habitants, seuls 52 lycéens en terminale vont passer l’examen. Avec peu de candidats, l’installation des trois salles est rapide. La distanciation sociale, elle, se fait naturellement. Nous retrouvons des lycéens dehors sous un arbre, en train de réviser leur grand oral. La plupart ont fait leur scolarité ici depuis la sixième, un avantage selon eux au moment de l’examen. "On est vraiment tous proches des professeurs comme des élèves" ; "l’avantage de n’avoir pas beaucoup d’élèves, c’est qu’on n’a pas beaucoup de classes et donc, on se retrouve forcément avec les gens qu’on connaît", expliquent certains. Après l’épreuve de philosophie jeudi, premier changement pour ces élèves. Ils passeront le grand oral à partir de lundi prochain à Périgueux, à une trentaine de kilomètres.