Bac : les réactions des lycéens aux annonces de Blanquer

Mercredi soir, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que pour l'épreuve de philosophie, c'est la meilleure notre entre l'épreuve finale et le contrôle continu sera retenue. Il a également fait un geste pour le grand oral. Ce matin, les élèves de Terminale à Bordeaux son plutôt rassurés : "on a été préparé toute l'année et ça va nous faire une bonne épreuve pour s'exercer. Dans tous les cas, on est sécurisé". Ce sentiment de sécurité, il est également partagé par les enseignants de philosophie. En effet, ils n'ont pas tous eu l'occasion de terminer le programme. Même allègement pour le grand oral, lors de cette épreuve, les élèves pourront justifier par un mot de leur professeur quelles sont les parties du programme qui n'ont pas pu être abordées. Un coup de pouce supplémentaire pour éviter de sécher devant l'examinateur. Pour les élèves de première, le bac aura aussi bien lieu. Et là encore, le candidat aura le choix entre deux textes pour le français. Ces épreuves auront lieu à partir du 17 juin. Fin des oraux de première et de terminale prévue le 2 juillet prochain.