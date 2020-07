Baccalauréat 2020 : des oraux de rattrapage inédits

Cette année, 91,5% des candidats au baccalauréat ont été reçus à l'examen. Un taux historique pour ce bac particulier basé sur des contrôles continus. Avec les résultats de la cession de rattrapage, ce pourcentage va être revu à la hausse. Les épreuves commencent ce mercredi après-midi. A Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), les élèves de terminale concernés sont fin prêts, non sans appréhension. Ils sauront vendredi après-midi s'ils ont finalement décroché le diplôme.