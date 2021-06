Baccalauréat : le protocole dévoilé à deux semaines des épreuves

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, tenait à ce que ces épreuves emblématiques, qu'on a dû annuler l'an dernier, soient maintenues physiquement cette année. Ce qui donne le calendrier suivant pour le 17 juin : philosophie le matin pour les Terminales et français à l'écrit l'après-midi pour les élèves de Première. Le 21 juin, ces derniers passeront l'oral de français en parallèle du grand oral pour les Terminales. Il faut le dire, ces épreuves ne se dérouleront pas normalement, notamment à cause de ces grandes nouveautés. Pour le grand oral, le candidat va arriver avec deux sujets qu'il a préparés, entre lesquels le jury va choisir. Il aura 20 minutes de préparation puis 20 minutes d'échanges entre les examinateurs. Ce grand oral comptera pour 10% de la note totale. Pour l'épreuve de philosophie, il y aura quatre sujets au choix au lieu de trois habituellement. Le point le plus important, c'est que le professeur choisira la meilleure note entre celle de l'épreuve et la moyenne en philosophie. A quoi doit-on s'attendre pour ce bac, un rabais ou une pluie de mentions ?