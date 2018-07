Baccalauréat : les lycéens connaissent enfin les résultats

L'émotion et le suspense étaient présents dans les rues de La Rochelle dans la matinée du 6 juillet 2018. Des cris de joie ont également retenti. Ça y est ! Les résultats du bac sont sortis. Les lycéens se sont empressés de voir leurs noms sur les affiches. Certains sont venus seuls, d'autres ont été accompagnés par leurs parents. La fierté s'est lu sur les visages, surtout quand on a décroché une mention. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.