Baccalauréat : qu'est-ce qui va changer ?

L'application de la nouvelle version du bac s'appliquera sur les élèves entrant en première à la rentrée. L'examen sera marqué par l'introduction du contrôle continu, qui comptera pour 40% de la note finale. Les épreuves de juin ne représenteront plus que 60% du bac. Pas de changement au niveau des examens de français, à l'écrit comme à l'oral. Les changements seront plus visibles une fois en classe de terminale. En effet, il ne restera plus que quatre évaluations finales en juin, trois écrites et un grand oral. Cette nouvelle épreuve amène chaque élève à passer devant un jury de professeur, durant vingt minutes, pour présenter un projet qu'ils auront préparé tout au long de l'année scolaire.