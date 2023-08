Bacs de Seine : le voyage au quotidien

L'histoire des bacs de Seine s'écrit dès les premières lueurs du jour. En cinq minutes, ils permettent de traverser le fleuve là où il n'y a pas de pont. Corine prend le temps d'apprécier ce trajet, livre en mains. Le bac est un moyen de transport inhabituel et indispensable. Comme le métro, ils sont nombreux à l'utiliser tous les jours. Alors, aux heures de pointe, il faut se montrer patient. Une fois dessus, il ne reste plus qu'à se laisser porter. Le trajet est plus court et en plus, c'est gratuit. Philippe, marin-pêcheur pendant 35 ans, a choisi d'être matelot sur le bac juste avant de prendre sa retraite. Au milieu du trafic de péniches ou de porte-conteneurs, toutes les quinze minutes, les aller-retour s'enchaînent. Au total, huit bacs assurent ces traversées quotidiennes le long des boucles de la Seine. Les bacs de Seine ont traversé les siècles tout comme le métier de capitaine. Aux manettes depuis quatorze ans, Christophe Ladire. En à peine quelques minutes, le bac les transporte à Jumièges (Seine-Maritime). TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby