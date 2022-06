Bactérie E.Coli : rappel de yaourts Malo

Sitôt la nouvelle tombée, sitôt fait. Édouard doit retirer certains yaourts de la marque Malo des rayons du supermarché. Pour cause, une suspicion de contamination à la bactérie E. Coli. Par mesure de précaution, les produits sont retirés de la vente. l'entreprise malouine a réagi ce mardi matin : "même si c'est la toute première fois que cela se produit, nous déplorons cette situation... c'est pour cela que nous avons entamé un retrait rapide et volontaire". En tout, quatre lots de produits très précis sont concernés : des yaourts natures, sucrés, saveur grenadine et saveur framboise. Dans les rayons, peu de clients sont au courant. Certains, comme Noëlle, se montrent philosophes. "Tout ce qu'on peut manger et tout ce qu'il y a dans les choses on ne le sait jamais vraiment", dit-elle. D'autres sont plus précautionneux. Tous les yaourts concernés seront remboursés et doivent être détruits. Rappelons que la bactérie E. Coli peut entrainer des douleurs abdominales et des diarrhées, accompagnées parfois de fièvre. En cas de symptômes, il faut consulter son médecin traitant. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec