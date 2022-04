Bagad de Lann-Bihoué : 70 ans de tradition

Têtes d'affiche des défilés bretons et invités d'honneur d'événements politiques majeurs, ces joueurs de bombarde ou de cornemuse sont soumis toute l'année à un entraînement stricte et martial. Tous ont débuté avec des orchestres celtiques ou des écoles de musique bretonnes. En uniforme, les musiciens bretons savent qu'ils ont un rôle d'ambassadeur à tenir. Chaque année, peu d'élus parviennent à rentrer dans les rangs. Ils adoptent le rythme militaire et la vie en communauté. Plongés dans l'aventure, ils s'adonnent ainsi à leur passion. Les répétitions commencent chaque jour, aux aurores. Théo, 27 ans, rêvait de devenir musicien professionnel. Dans ce milieu précaire, le bagad de Lann-Bihoué lui a offert un tremplin prestigieux. Il peut rester dans le bagad pendant quatre ans maximum, une parenthèse suspendue dans la vie des sonneurs. En 70 ans, plus de 1 800 jeunes sonneurs sont passés par le bagad pour représenter la Bretagne dans les fest-noz régionaux comme aux quatre coins du globe. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens