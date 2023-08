Baguette : le bon goût du circuit court

Sur la table, vous ne trouverez que du pain ordinaire. Avec du beurre ou de la confiture, c'est un régal à l'heure du goûter. Tous les ingrédients sont produits à 30 kilomètres à la ronde. Jacky Gachelin, agriculteur, moissonne le blé spécialement cultivé pour fabriquer la baguette. "J'ai entre 55 et 60 hectares de blé, et la baguette du Perche représente une vingtaine d'hectares", explique-t-il. Étape suivante chez un meunier voisin. C'est là que tout le blé est transformé. Avec 120 tonnes de farine produites cette année, c'est un système gagnant-gagnant sans intermédiaire pour servir un objectif. "C'est très important pour moi que tout le monde soit rémunéré par rapport au travail qu'il fait", affirme Christophe Guiard. Au bout de la chaîne, Thomas Potel est l'un des boulangers qui la façonne à la main. C'est la particularité de ce pain bien loin des baguettes industrielles. Ici, la baguette du Perche coûte 1,20 euro, soit cinq centimes de plus que la tradition. Mais pour les clients, ça vaut le coup. Cette baguette est devenue l'emblème du Perche, 40 000 y sont vendues chaque mois. TF1 |Reportage B. Delaubert, H. Riou du Cosquer