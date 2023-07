Baguette : moins de sel et autant de goût ?

Dans une boulangerie de la banlieue de Metz (Moselle), la plupart des clients sont des habitués. Pourtant, ils sont très peu nombreux à avoir remarqué que leur pain contient de moins en moins de sel. Comme la profession s'est engagée, cela fait plusieurs années déjà que Santo Raso, un boulanger, limite la quantité de sel dans ses pains progressivement, pour que ses clients s'y habituent. L'objectif des boulangers est d'atteindre moins de quatorze grammes de sel par kilo de pain d'ici la fin de l'année. Les clients sont tous conscients des bienfaits de cette mesure pour leur santé. Une cliente nous explique : "Il faut limiter le sel. Donc, si on en trouve de moins en moins dans la nourriture qu'on achète, c’est très bien". Cette limitation de teneur en sel concerne tous les types de pains, de plus en plus nombreux aujourd'hui. Mais attention, moins de sel ne veut pas dire que la baguette sera moins chère, car ce sont avant tout les céréales, la main-d’œuvre et l'énergie qui font le prix du pain. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse